Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Украина
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

В нескольких секторах на востоке и юге ВСУ провели значительные операции — разведка Британии

Бої на фронті

В течение последних двух суток Силы обороны Украины провели важные операции на востоке и юге, более того — в некоторых районах украинские войска, вероятно, “достигли значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны”.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании 10 июня.

В то же время, по ее данным, на других участках фронта украинские войска продвигаются медленнее.

— Действия россиян неоднозначны: некоторые подразделения, вероятно, проводят убедительные маневренные оборонительные операции, в то время как другие отступают беспорядочно, на фоне сообщений о потерях россиян, которые отступают через собственные минные поля, — отмечают в разведке.

Там также обратили внимание на необычную активность россиян в небе над югом Украины, где воздушное пространство более безопасно для России, чем в других частях страны, однако сомневаются в эффективности нанесенных авиаударов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 472-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Минус 890 оккупантов и 34 единицы тяжелой техники: очередные потери РФ за сутки
російська техніка під Вугледаром

Армия России, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Каховское водохранилище за сутки обмелело еще почти на 1,5 м — Укргидроэнерго
Каховська ГЕС
Оккупанты утром обстреляли Херсон — ранены волонтеры
В нескольких секторах на востоке и юге ВСУ провели значительные операции — разведка Британии
Российские военные знали о теракте на Каховской ГЭС: блогер Талипов “сдал” планы оккупантов
Каховська ГЕС
Над Одессой ночью сбили 8 дронов. Из-за падения обломков есть погибшие и 26 раненых
падіння дрона Одеса
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 10.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
В нескольких секторах на востоке и юге ВСУ провели значительные операции — разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
В нескольких секторах на востоке и юге ВСУ провели значительные операции — разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
В нескольких секторах на востоке и юге ВСУ провели значительные операции — разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (09.06.2023)
В нескольких секторах на востоке и юге ВСУ провели значительные операции — разведка Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь