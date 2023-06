В нескольких секторах на востоке и юге ВСУ провели значительные операции — разведка Британии

В течение последних двух суток Силы обороны Украины провели важные операции на востоке и юге, более того — в некоторых районах украинские войска, вероятно, “достигли значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны”.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании 10 июня.

В то же время, по ее данным, на других участках фронта украинские войска продвигаются медленнее.

Там также обратили внимание на необычную активность россиян в небе над югом Украины, где воздушное пространство более безопасно для России, чем в других частях страны, однако сомневаются в эффективности нанесенных авиаударов.

