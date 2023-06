У кількох секторах на сході та півдні ЗСУ провели значні операції – розвідка Британії

Протягом останніх двох діб Сили оборони Україні провели важливі операції на сході та півдні, більш того – у деяких районах українські війська, ймовірно, “досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони”.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії 10 червня.

Водночас, за її даними, на інших ділянках фронту українські війська просуваються повільніше.

Там також звернули увагу на незвичну активність росіян у небі над півднем України, де повітряний простір більш безпечний для Росії, ніж в інших частинах країни, проте сумніваються в ефективності завданих авіаударів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Sr1VlSp8Hy

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lBSwEVN2pH

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 10, 2023