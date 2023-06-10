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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У кількох секторах на сході та півдні ЗСУ провели значні операції – розвідка Британії

Бої на фронті

Протягом останніх двох діб Сили оборони Україні провели важливі операції на сході та півдні, більш того – у деяких районах українські війська, ймовірно, “досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони”.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії 10 червня.

Водночас, за її даними, на інших ділянках фронту українські війська просуваються повільніше.

– Дії росіян неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, проводять переконливі маневрені оборонні операції, в той час як інші відступають безладно, на тлі повідомлень про втрати росіян, які відступають через власні мінні поля, – наголошують в розвідці.

Там також звернули увагу на незвичну активність росіян у небі над півднем України, де повітряний простір більш безпечний для Росії, ніж в інших частинах країни, проте сумніваються в ефективності завданих авіаударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, Розвідка, Російська агресія
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