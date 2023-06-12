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После подрыва Каховской ГЭС РФ перебросила часть войск на Запорожское направление — Павлюк

После подрыва Каховской ГЭС РФ перебросила часть войск на Запорожское направление — Павлюк

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить наступательную операцию Сил обороны Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона.

— Учитывая, что россияне не смогли понять наши замыслы до конца, они, по моему мнению, обеспечили безопасность левого фланга. То есть взорвав дамбу, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны. И смогли снять определенное количество своих частей для того, чтобы перебросить их на Запорожское направление против нашей наступающей группировки, — сказал он.

По словам Павлюка, у оккупантов не было достаточно сил и средств, чтобы остановить украинских защитников.

Он отметил, что захватчики никогда не ценили жизни своих людей, поэтому посчитали, что эффективнее будет взорвать ГЭС. В то же время, сколько их солдат погибло, или позиции, которые они потеряли, их мало интересуют.

— Они пошли на ужасное преступление, не предупредили даже людей на оккупированной территории. Мы даже не можем понять, какие жертвы сейчас там среди людей, которые остались на оккупированной территории, — отметил первый заместитель главы Минобороны.

Павлюк также добавил, что разведка видела признаки подготовки к теракту, однако противодействовать этому было невозможно.

В украинском командовании также не исключают любых других преступных действий со стороны России, поскольку агрессор начал использовать техногенные катастрофы как оружие.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего десятки населенных пунктов оказались в зоне затопления. Кроме того, этот теракт РФ создал угрозы для безопасности ЗАЭС.

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После подрыва Каховской ГЭС РФ перебросила часть войск на Запорожское направление — Павлюк

Источник: телемарафон

Война в Украине, Каховська ГЕС, Олександр Павлюк, Херсонская область
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