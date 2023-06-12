Після підриву Каховської ГЕС РФ перекинула частину військ на Запорізький напрямок – Павлюк

Російські війська підірвали Каховську ГЕС, щоб зупинити наступальну операцію Сил оборони України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в етері телемарафону.

– Враховуючи, що росіяни не змогли зрозуміти наші задуми до кінця, вони, на мою думку, забезпечили безпеку лівого флангу. Тобто підірвавши дамбу, вони зробили бар’єрний рубіж і цим не допустили нашого наступу з цієї сторони. І змогли зняти певну кількість своїх частин для того, щоб перекинути їх на Запорізький напрямок проти нашого наступаючого угруповання, – сказав він.

За словами Павлюка, в окупантів не було достатньо сил і засобів, щоб зупинити українських захисників.

Він зазначив, що загарбники ніколи не цінували життя своїх людей, тому порахували, що ефективніше буде підірвати ГЕС. Водночас, скільки їхніх солдатів загинуло, чи позиції, які вони втратили, їх мало цікавлять.

– Вони пішли на жахливий злочин, не попередили навіть людей на окупованій території. Ми навіть не можемо зрозуміти, які жертви зараз там серед людей, які залишились на окупованій території, – наголосив перший заступник глави Міноборони.

Павлюк також додав, що розвідка бачила ознаки підготовки до теракту, однак протидіяти цьому було неможливо.

В українському командуванні також не виключають будь-яких інших злочинних дій з боку Росії, оскільки агресор почав використовувати техногенні катастрофи як зброю.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, через що десятки населених пунктів опинилися в зоні затоплення. Крім того, цей теракт РФ створив загрози для безпеки ЗАЕС.

Джерело: телемарафон

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