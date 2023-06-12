Производитель Patriot пообещал отправить Украине дополнительные ЗРК

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем зенитно-ракетных комплексов Patriot Patriot намерена значительно нарастить объемы производства.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Грег Гейс, пишет The Wall Street Journal.

Он отметил, что Raytheon Technologies хочет увеличить производство до 12 систем в год.

Кроме того, по его словам, компания отправит Украине еще пять систем до конца следующего года.

— Мы были очень удивлены его эффективностью — сказал Гейс о работе Patriot.

Ранее испанское издание El País сообщило, что Украина и Нидерланды давят на Испанию, чтобы Мадрид присоединился к “коалиции Patriot” и передал Киеву систему противоракетной обороны для защиты от российских атак.

Источник : The Wall Street Journal

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