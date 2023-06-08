Украина пытается получить от Испании батарею Patriot – СМИ

Украина и Нидерланды давят на Испанию, чтобы эта страна присоединилась к “коалиции Patriot” и передала Киеву систему противоракетной обороны для защиты от российских атак.

Об этом сообщает испанское издание El País со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, украинский лидер Владимир Зеленский передал просьбу по ЗРК Patriot премьеру Испании Педро Санчесу во время саммита Европейского политического сообщества, который прошел на прошлой неделе в Молдове.

Этот вопрос также был предметом консультаций с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Именно на турецкой территории Испания развернула батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках НАТО.

– Для Украины усиление ПВО имеет решающее значение, и Patriot – один из лучших вариантов. Киеву нужно больше пусковых установок, а также больше ракет, чтобы заменить то, что потрачено, – рассказал El País источник в НАТО.

У испанской армии две ракетные батареи Patriot, закупленные у Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей с 2015 года дислоцируется на турецкой базе Инджирлик, а другая находится на вооружении испанской морской пехоты в Валенсии и важна для национальной обороны страны.

По информации издания, Испания не против передать Киеву батарею Patriot, размещенную в Турции. Однако турецкий лидер Эрдоган выступает против вывода ЗРК из его страны. Он дал понять, что заинтересован в размещении батареи Patriot на территории Турции даже после 31 декабря этого года, когда истекает срок действия соответствующего контракта.

Издание отмечает, что присутствие Patriot в Турции уже давно не отвечает военной необходимости, поскольку риск ракетного удара из Сирии нивелировался. Поэтому дислокация ЗРК имеет больше политическое значение, поскольку делает видимой солидарность НАТО с Турцией.

Издание также обратило внимание, что у двух батарей Patriot, которые есть на вооружении Испании, истекает срок службы. Поэтому их нужно будет либо вывести из эксплуатации, либо модернизировать. Министерство обороны Испании наработало программу модернизации, на которую выделено € 1,4 млн. Для этого еще нужно получить разрешение от страны-производителя – Соединенных Штатов.

Недавно Владимир Зеленский рассказал, что на саммите в Молдове состоялось обсуждение создания “коалиции ЗРК Patriot”.

Премьер Нидерландов Марк Рютте подтвердил на саммите, что Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Источник: El País

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