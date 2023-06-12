Виробник Patriot пообіцяв відправити Україні додаткові ЗРК

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником зенітно-ракетних комплексів Patriot Patriot має намір значно наростити обсяги виробництва.

Про це повідомив виконавчий директор компанії Грег Гейс, пише The Wall Street Journal.

Він зазначив, що Raytheon Technologies хоче збільшити виробництво до 12 систем на рік.

Окрім того, за його словами, компанія відправить Україні ще п’ять систем до кінця наступного року.

– Ми були дуже здивовані його ефективністю – сказав Гейс про роботу Patriot.

Раніше іспанське видання El País повідомило, що Україна й Нідерланди тиснуть на Іспанію, щоб Мадрид приєднався до “коаліції Patriot” та передав Києву систему протиракетної оборони для захисту від російських атак.

Джерело : The Wall Street Journal

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