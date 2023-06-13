Еще почти полтысячи оккупантов, 20 артсистем и вертолет — потери РФ за сутки
За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 470 российских оккупантов, общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 216 650 убитыми.
Об этом сообщает в утренней сводке 13 июня Генштаб ВСУ.
Также Силы обороны сбили вражеский вертолет и два дрона, уничтожили 20 артиллерийских систем, систему ПВО, несколько танков и ББМ.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 13 июня 2023-го:
- личный состав — около 216 650 (+470) человек ликвидировано;
- танки — 3 935 (+4);
- боевые бронированные машины — 7 642 (+6);
- артиллерийские системы — 3 766 (+20);
- РСЗО — 601;
- средства ПВО — 363 (+1);
- самолеты — 314;
- вертолеты — 300 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 309 (+2);
- крылатые ракеты — 1 183;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 6 473 (+2);
- специальная техника — 511 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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