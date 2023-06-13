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Валентина Летяк, редактор ленты

Еще почти полтысячи оккупантов, 20 артсистем и вертолет — потери РФ за сутки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 470 российских оккупантов, общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 216 650 убитыми.

Об этом сообщает в утренней сводке 13 июня Генштаб ВСУ.

Также Силы обороны сбили вражеский вертолет и два дрона, уничтожили 20 артиллерийских систем, систему ПВО, несколько танков и ББМ.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 13 июня 2023-го:

  • личный состав — около 216 650 (+470) человек ликвидировано;
  • танки — 3 935 (+4);
  • боевые бронированные машины — 7 642 (+6);
  • артиллерийские системы — 3 766 (+20);
  • РСЗО — 601;
  • средства ПВО — 363 (+1);
  • самолеты — 314;
  • вертолеты — 300 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 309 (+2);
  • крылатые ракеты — 1 183;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 6 473 (+2);
  • специальная техника — 511 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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Оксана Михайлова
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