Еще почти полтысячи оккупантов, 20 артсистем и вертолет — потери РФ за сутки

За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 470 российских оккупантов, общие потери врага с начала полномасштабного вторжения достигли 216 650 убитыми.

Об этом сообщает в утренней сводке 13 июня Генштаб ВСУ.

Также Силы обороны сбили вражеский вертолет и два дрона, уничтожили 20 артиллерийских систем, систему ПВО, несколько танков и ББМ.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 13 июня 2023-го:

личный состав — около 216 650 (+470) человек ликвидировано;

танки — 3 935 (+4);

боевые бронированные машины — 7 642 (+6);

артиллерийские системы — 3 766 (+20);

РСЗО — 601;

средства ПВО — 363 (+1);

самолеты — 314;

вертолеты — 300 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 309 (+2);

крылатые ракеты — 1 183;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 6 473 (+2);

специальная техника — 511 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.