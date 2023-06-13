Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Сегодня ночью РФ выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и “шахеды”

Ту-95 Tu-95mc
Фото: Getty Images

Сегодня ночью российские террористы запустили по гражданской инфраструктуре Украины, по предварительным данным, 14 крылатых ракет Х-101/555 и четыре ударных дрона Shahed.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Нашими силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ракет и один беспилотник.

В городе Кривой Рог есть попадание в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты применили две крылатые ракеты морского базирования Калибр по жилым домам в Харьковской области. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченково Харьковской области уничтожены жилые частные дома.

Читайте также
РФ атаковала Киевский и Салтовский районы Харькова — Терехов
Х-555

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три управляемые авиабомбы, погиб один человек, разрушены частные дома. В результате авиаудара по Авдеевке есть раненые гражданские, поврежден дом культуры и жилые многоэтажки.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Кривой Рог, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Массированная ракетная атака по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые
Кривий Ріг
Карта боевых действий на 13.06.2023 — ситуация на фронте
війна
РФ атаковала Киевский и Салтовский районы Харькова — Терехов
Х-555
Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога
Сегодня ночью РФ выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и “шахеды”
Работает ПВО: в Киеве прогремели взрывы
Сегодня ночью РФ выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и “шахеды”
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Сегодня ночью РФ выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и “шахеды”
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Сегодня ночью РФ выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и “шахеды”
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)
Сегодня ночью РФ выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и “шахеды”
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)
Сегодня ночью РФ выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и “шахеды”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь