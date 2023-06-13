Сегодня ночью РФ выпустила по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и “шахеды”

Сегодня ночью российские террористы запустили по гражданской инфраструктуре Украины, по предварительным данным, 14 крылатых ракет Х-101/555 и четыре ударных дрона Shahed.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Нашими силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ракет и один беспилотник.

В городе Кривой Рог есть попадание в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты применили две крылатые ракеты морского базирования Калибр по жилым домам в Харьковской области. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченково Харьковской области уничтожены жилые частные дома.

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три управляемые авиабомбы, погиб один человек, разрушены частные дома. В результате авиаудара по Авдеевке есть раненые гражданские, поврежден дом культуры и жилые многоэтажки.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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