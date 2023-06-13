Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу українські захисники знищили ще 470 російських окупантів, загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнули 216 650 вбитими.

Про це повідомляє у ранковому зведенні 13 червня Генштаб ЗСУ.

Також Сили оборони збили ворожий гвинтокрил та два дрони, знищили 20 артилерійських систем, систему ППО, кілька танків та ББМ.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 13 червня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 216 650 (+470) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 935 (+4);
  • бойові броньовані машини ‒ 7 642 (+6);
  • артилерійські системи – 3 766 (+20);
  • РСЗВ – 601;
  • засоби ППО ‒ 363 (+1);
  • літаки – 314;
  • гелікоптери – 300 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 309 (+2);
  • крилаті ракети ‒ 1 183;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6 473 (+2);
  • спеціальна техніка ‒ 511 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Сьогодні вночі РФ випустила по Україні 14 крилатих ракет Х-101/555 та “шахеди”
Ту-95 Tu-95mc

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ атакувала дронами Київський та Салтівський райони Харкова: пошкоджено будівлі та склад
Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу
ЗСУ ліквідували російського генерал-майора – Штефан
Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу
Попередньо – робота ППО. На Дніпропетровщині чути звуки вибухів
Вибух
Масована ракетна атака по Кривому Рогу: троє загиблих, 25 пораних
Кривий Ріг
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь