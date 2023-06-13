Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу
За останню добу українські захисники знищили ще 470 російських окупантів, загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнули 216 650 вбитими.
Про це повідомляє у ранковому зведенні 13 червня Генштаб ЗСУ.
Також Сили оборони збили ворожий гвинтокрил та два дрони, знищили 20 артилерійських систем, систему ППО, кілька танків та ББМ.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 13 червня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 216 650 (+470) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 935 (+4);
- бойові броньовані машини ‒ 7 642 (+6);
- артилерійські системи – 3 766 (+20);
- РСЗВ – 601;
- засоби ППО ‒ 363 (+1);
- літаки – 314;
- гелікоптери – 300 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 309 (+2);
- крилаті ракети ‒ 1 183;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6 473 (+2);
- спеціальна техніка ‒ 511 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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