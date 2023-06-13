Ще майже півтисячі окупантів, 20 артсистем та гелікоптер – втрати РФ за добу

За останню добу українські захисники знищили ще 470 російських окупантів, загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення сягнули 216 650 вбитими.

Про це повідомляє у ранковому зведенні 13 червня Генштаб ЗСУ.

Також Сили оборони збили ворожий гвинтокрил та два дрони, знищили 20 артилерійських систем, систему ППО, кілька танків та ББМ.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 13 червня 2023-го:

особовий склад ‒ близько 216 650 (+470) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 935 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 7 642 (+6);

артилерійські системи – 3 766 (+20);

РСЗВ – 601;

засоби ППО ‒ 363 (+1);

літаки – 314;

гелікоптери – 300 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 309 (+2);

крилаті ракети ‒ 1 183;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 6 473 (+2);

спеціальна техніка ‒ 511 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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