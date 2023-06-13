Понадобятся недели или месяцы, чтобы оценить успех наступательной операции ВСУ – NYT

Понадобятся недели или месяцы, чтобы оценить успех атак, совершенных Украиной на прошлой неделе на широкой линии фронта.

Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

В понедельник в Минобороны Украины заявили, что украинские военные за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов в ходе наступательной операции в Донецкой и Запорожской областях.

Издание NYT предполагает, что украинские защитники ищут место, где “можно было бы вбить клин” в оборону войск РФ. В течение недели продолжались ожесточенные бои с применением пехоты, артиллерии и танков. Площадь взятой под контроль Вооруженных сил Украины территории составила 90 кв. км.

– Значимость этих достижений еще предстоит выяснить, и военные аналитики говорят, что понадобятся недели или месяцы, а не дни, чтобы оценить успех наступательной операции, начатой Украиной на прошлой неделе на широком участке фронта в Донецкой и Запорожской областях, — отмечается в материале.

Издание добавляет, что аналитики пока не видят признаков значительного прорыва в плотной обороне российских оккупантов.

Эксперты считают, что во время комплексного контрнаступления украинская армия, вероятно, будет использовать пробные атаки и обманчивые маневры.

При этом, по мнению аналитиков, основная часть атакующих сил Украины будет находиться в резерве, чтобы после обнаружения слабых мест в обороне российских оккупантов направлять свои усилия в этом направлении.

В материале подчеркивается, что разрушение дамбы Каховской ГЭС не замедлило продвижение украинских войск, поскольку они не пытались форсировать реку Днепр.

Однако этот теракт, совершенный войсками РФ, имел разрушительные последствия для многих тысяч мирных украинцев, вынужденных покидать свои дома, спасаясь от затопления. Разрушение дамбы также создало угрозы для Запорожской атомной электростанции.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные продолжают успешно продвигаться на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки они отвоевали еще около 250 м.

Кроме того, Силы обороны Украины в течение суток продвинулись на Бердянском направлении на расстояние от 500 м до 1 км.

Источник : NYT

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