Оказывали помощь пострадавшим: полиция показала первые минуты после попадания ракеты в Одессе
Патрульная полиция показала первые минуты после попадания российской ракеты в Одессе в ночь на 14 июня.
Видео обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
В ролике можно увидеть, как патрульные оказывают первую помощь людям, пострадавшим от вражеской атаки.
— Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Эвакуировали граждан из поврежденного дома, оказывали необходимую помощь пострадавшим. На месте также работали все соответствующие службы, — говорится в описании к видео.
Отметим, что сегодня ночью российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты типа Калибр.
Три ракеты украинским защитникам удалось сбить, четвертая попала в складское помещение одной из торговых сетей.
В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 13 получили ранения.
В результате взрывной волны получили повреждения бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, церковь, заведения питания и магазины в центре города.
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