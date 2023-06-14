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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Оказывали помощь пострадавшим: полиция показала первые минуты после попадания ракеты в Одессе

обстріл Одеси 14 червня

Патрульная полиция показала первые минуты после попадания российской ракеты в Одессе в ночь на 14 июня.

Видео обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В ролике можно увидеть, как патрульные оказывают первую помощь людям, пострадавшим от вражеской атаки.

— Мы одними из первых прибыли на место происшествия. Эвакуировали граждан из поврежденного дома, оказывали необходимую помощь пострадавшим. На месте также работали все соответствующие службы, — говорится в описании к видео.

Отметим, что сегодня ночью российские войска выпустили по Одессе четыре ракеты типа Калибр.

Три ракеты украинским защитникам удалось сбить, четвертая попала в складское помещение одной из торговых сетей.

В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 13 получили ранения.

В результате взрывной волны получили повреждения бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, церковь, заведения питания и магазины в центре города.

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Обстріл Одеси 14 червня 2023

Война в Украине, Одесса, Патрульная полиция, Ракетные удары России, Російська агресія
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