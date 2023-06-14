Надавали допомогу постраждалим: поліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі

Патрульна поліція показала перші хвилини після влучання російської ракети в Одесі уночі 14 червня.

Відео оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У ролику можна побачити, як патрульні надають першу допомогу людям, що постраждали від ворожої атаки.

– Ми одними з перших прибули на місце події. Евакуйовували громадян з пошкодженого будинку, надавали необхідну допомогу постраждалим. На місці також працювали усі відповідні служби, – йдеться в описі до відео.

Зазначимо, що сьогодні вночі російські війська випустили по Одесі чотири ракети типу Калібр.

Три ракети українським захисникам вдалося збити, четверта влучила в складське приміщення однієї з торговельних мереж.

Внаслідок ворожої атаки три людини загинули, ще 13 дістали поранень.

Внаслідок вибухової хвилі зазнали пошкоджень бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, церква, заклади харчування та крамниці в середмісті.

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