Під Бахмутом Сили оборони просунулися ще на 500 м – Маляр

За останню добу на Бахмутському напрямку на різних ділянках українські захисники просунулися вперед на відстань від 200 м до 500 м, на Запорізькому – від 300 м до 350 м.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як проходить наступальна операція Сил оборони України.

За її словами, українські війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

– На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському – в районах Новоданилівки та Новопокровська, – уточнила вона.

Маляр також повідомила про великі втрати ворога як в живій силі, так і в техніці.

Зокрема, за день ЗСУ знищили артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси РЕБ, близько 10 одиниць автомобільної техніки, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби, а також зенітно-ракетний комплекс.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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