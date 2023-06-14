Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під Бахмутом Сили оборони просунулися ще на 500 м – Маляр

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу на Бахмутському напрямку на різних ділянках українські захисники просунулися вперед на відстань від 200 м до 500 м, на Запорізькому – від 300 м до 350 м.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як проходить наступальна операція Сил оборони України.

За її словами, українські війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

– На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському – в районах Новоданилівки та Новопокровська, – уточнила вона.

Маляр також повідомила про великі втрати ворога як в живій силі, так і в техніці.

Зокрема, за день ЗСУ знищили артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси РЕБ, близько 10 одиниць автомобільної техніки, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби, а також зенітно-ракетний комплекс.

Читайте також
Знищено ще 680 окупантів, 15 БпЛА та 13 ракет: втрати РФ на 14 червня
Знищена техніка Росії

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, Донецька область, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У серпні Данія розпочне навчання українських пілотів на F-16 – ЗМІ
винищувач F-16
Внаслідок вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці: Федоров розповів про втрати окупантів
залізниця
У лавах ЗСУ затримали “крота”, який хотів злити росіянам напрямки українського контрнаступу
Під Бахмутом Сили оборони просунулися ще на 500 м – Маляр
Ідеолог рашизму та геноциду українського народу: СБУ оголосила підозру Дугіну
олександр дугін
Надавали допомогу постраждалим: поліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі
обстріл Одеси 14 червня
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (14.06.2023)
Під Бахмутом Сили оборони просунулися ще на 500 м – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (14.06.2023)
Під Бахмутом Сили оборони просунулися ще на 500 м – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (14.06.2023)
Під Бахмутом Сили оборони просунулися ще на 500 м – Маляр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (14.06.2023)
Під Бахмутом Сили оборони просунулися ще на 500 м – Маляр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь