За сутки на Таврическом направлении РФ потеряла почти четыре роты – Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать войска РФ с позиций.

Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

— За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожено и повреждено 56 единиц военной техники противника, — говорится в сообщении.

В частности, оккупанты потеряли 9 танков, 9 единиц БМП, 2 МТЛБ, 2 гаубицы 2С19 Мста-С, 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация, самоходную артиллерийскую установку 2С5 Гиацинт, зенитный ракетный комплекс Стрела-10, РСЗО Ураган, 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех Житель, РЭБ Поле-2, БпЛА Shahed-136, 2 бронеавтомобиля Тигр.

Кроме того, было уничтожено шесть складов с боеприпасами врага.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за последние сутки на Бахмутском направлении на разных участках украинские защитники продвинулись вперед на расстояние от 200 м до 500 м, на Запорожском — от 300 м до 350 м.

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