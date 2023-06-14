За добу на Таврійському напрямку РФ втратила майже чотири роти – Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони України продовжують вибивати війська РФ із позицій.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

– За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти втратили 9 танків, 9 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 гаубиці 2С19 Мста-С, 4 самохідні артилерійські установки 2С3 Акація, самохідну артилерійську установку 2С5 Гіацинт, зенітний ракетний комплекс Стріла-10, РСЗВ Ураган, 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод Житель, РЕБ Поле-2, БпЛА Shahed-136, 2 бронеавтомобілі Тигр.

Окрім того, було знищено шість складів із боєприпасами ворога.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за останню добу на Бахмутському напрямку на різних ділянках українські захисники просунулися вперед на відстань від 200 м до 500 м, на Запорізькому – від 300 м до 350 м.

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