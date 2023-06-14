Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

За добу на Таврійському напрямку РФ втратила майже чотири роти – Тарнавський

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

На Таврійському напрямку Сили оборони України продовжують вибивати війська РФ із позицій.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

– За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти втратили 9 танків, 9 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 гаубиці 2С19 Мста-С, 4 самохідні артилерійські установки 2С3 Акація, самохідну артилерійську установку 2С5 Гіацинт, зенітний ракетний комплекс Стріла-10, РСЗВ Ураган, 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод Житель, РЕБ Поле-2, БпЛА Shahed-136, 2 бронеавтомобілі Тигр.

Окрім того, було знищено шість складів із боєприпасами ворога.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за останню добу на Бахмутському напрямку на різних ділянках українські захисники просунулися вперед на відстань від 200 м до 500 м, на Запорізькому – від 300 м до 350 м.

Читайте також
На саміті НАТО США можуть запропонувати ізраїльську модель безпеки для України – NYT
Єнс Столтенберг

Війна в Україні, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Внаслідок вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці: Федоров розповів про втрати окупантів
залізниця
У лавах ЗСУ затримали “крота”, який хотів злити росіянам напрямки українського контрнаступу
За добу на Таврійському напрямку РФ втратила майже чотири роти – Тарнавський
Ідеолог рашизму та геноциду українського народу: СБУ оголосила підозру Дугіну
олександр дугін
Надавали допомогу постраждалим: поліція показала перші хвилини після влучання ракети в Одесі
обстріл Одеси 14 червня
Окупанти поширюють фейк про замах на “чиновницю” так званої “Запорізької ВЦА” – Федоров
За добу на Таврійському напрямку РФ втратила майже чотири роти – Тарнавський
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (14.06.2023)
За добу на Таврійському напрямку РФ втратила майже чотири роти – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (14.06.2023)
За добу на Таврійському напрямку РФ втратила майже чотири роти – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (14.06.2023)
За добу на Таврійському напрямку РФ втратила майже чотири роти – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (14.06.2023)
За добу на Таврійському напрямку РФ втратила майже чотири роти – Тарнавський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь