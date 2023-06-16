Уничтожены 590 оккупантов, 16 ББМ и 19 артсистем: потери РФ на 16 июня

Украинские военные накануне ликвидировали 590 российских оккупантов.

По состоянию на 16 июня потери личного состава армии РФ составили 218,5 тысяч.

Потери РФ на 16 июня 2023

личного состава – около 218 500 (+590),

танков ‒ 3 965 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 7 683 (+16),

артиллерийских систем – 3 812 (+19),

реактивных систем залпового огня – 606 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 364,

самолетов – 314,

вертолетов – 301,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 357 (+24),

крылатых ракет ‒ 1 199,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 519 (+13),

специальной техники – 519.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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