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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожены 590 оккупантов, 16 ББМ и 19 артсистем: потери РФ на 16 июня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные накануне ликвидировали 590 российских оккупантов.

По состоянию на 16 июня потери личного состава армии РФ составили 218,5 тысяч.

Потери РФ на 16 июня 2023

  • личного состава – около 218 500 (+590),
  • танков ‒ 3 965 (+10),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 683 (+16),
  • артиллерийских систем – 3 812 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 606 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 364,
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 301,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 357 (+24),
  • крылатых ракет ‒ 1 199,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 519 (+13),
  • специальной техники – 519.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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