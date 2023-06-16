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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Уничтожены четыре роты оккупантов: генерал Тарнавский о боях на Таврическом направлении

російські солдати
Фото: Depositphotos

За сутки произошло 36 боестолкновений Сил обороны Таврического направления с российскими войсками, в которых уничтожено более четырех рот оккупантов.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

— За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 481 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот, — уточнил он.

Кроме того, по словам генерала, украинские защитники уничтожили 53 единицы военной техники противника, в том числе 12 танков, по шесть БМП и ББМ, три МТЛБ, БТР, гаубицу 2А65 Мста-Б, два дрона Zala, автомобильную технику и три склада боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Армия России, Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, Російська агресія
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