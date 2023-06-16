Знищено чотири роти окупантів: генерал Тарнавський про бої на Таврійському напрямку

За добу відбулося 36 боєзіткнень Сил оборони Таврійського напрямку з російськими військами, в яких знищено більше чотирьох рот окупантів.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– За останню добу відбулося 36 бойових зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 481 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот, – уточнив він.

Окрім того, за словами генерала, українські захисники знищили 53 одиниці військової техніки противника, зокрема 12 танків, по шість БМП та ББМ, три МТЛБ, БТР, гаубицю 2А65 Мста-Б, два дрони Zala, автомобільну техніку та три склади боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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