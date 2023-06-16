Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Знищено чотири роти окупантів: генерал Тарнавський про бої на Таврійському напрямку

російські солдати
Фото: Depositphotos

За добу відбулося 36 боєзіткнень Сил оборони Таврійського напрямку з російськими військами, в яких знищено більше чотирьох рот окупантів.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– За останню добу відбулося 36 бойових зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 481 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот, – уточнив він.

Окрім того, за словами генерала, українські захисники знищили 53 одиниці військової техніки противника, зокрема 12 танків, по шість БМП та ББМ, три МТЛБ, БТР, гаубицю 2А65 Мста-Б, два дрони Zala, автомобільну техніку та три склади боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Знищено 590 окупантів, 16 ББМ та 19 артсистем: втрати РФ на 16 червня
Бої на фронті

Армія Росії, Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Знищено чотири роти окупантів: генерал Тарнавський про бої на Таврійському напрямку
Привласнили 1 млрд грн на форму ЗСУ: викрито ексзаступника міністра оборони та його підлеглого
Знищено чотири роти окупантів: генерал Тарнавський про бої на Таврійському напрямку
Оснащений дозвуковою ракетою X-35У: що відомо про російський комплекс Бал
БРК Бал
Потужні та руйнівні: які балістичні ракети має РФ
Ракета
Спроба примусу до переговорів: експерт про атаку РФ на Київ під час візиту африканських лідерів
Російська ракета
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Знищено чотири роти окупантів: генерал Тарнавський про бої на Таврійському напрямку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Знищено чотири роти окупантів: генерал Тарнавський про бої на Таврійському напрямку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
Знищено чотири роти окупантів: генерал Тарнавський про бої на Таврійському напрямку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (16.06.2023)
Знищено чотири роти окупантів: генерал Тарнавський про бої на Таврійському напрямку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь