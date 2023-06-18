На Харківщині чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну, йому відірвало пальці

У деокупованому селі Токарівка на Харківщині 52-річний чоловік наступив на російську протипіхотну міну ПФМ-1 Пелюстка, яка була у високій траві.

Про це повідомляє ДСНС.

– Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі він перебуває на лікуванні у медичному закладі, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають українців бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Раніше у Харківській області трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок вибуху 43-річний чоловік дістав травми.

Фото: поліція Харківської області

Джерело : ДСНС

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