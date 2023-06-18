Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Поблизу Переяслава фура переїхала військового
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Харківщині чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну, йому відірвало пальці

міни

У деокупованому селі Токарівка на Харківщині 52-річний чоловік наступив на російську протипіхотну міну ПФМ-1 Пелюстка, яка була у високій траві.

Про це повідомляє ДСНС.

– Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі він перебуває на лікуванні у медичному закладі, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають українців бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Раніше у Харківській області трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок вибуху 43-річний чоловік дістав травми.

Читайте також
Можуть бути міни. Людей закликали не прибирати самотужки сміття, яке прибиває до узбережжя
Пляж Одеси

Фото: поліція Харківської області

Джерело: ДСНС
Війна в Україні, Міна, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мир має бути справедливим: Столтенберг про план перемовин від Африканського союзу
Єнс Столтенберг
Євросоюз підтримуватиме Україну незалежно від результатів контрнаступу – Бретон
На Харківщині чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну, йому відірвало пальці
Це вигадка: німецьке видання спростувало фейк РФ про “Буданова, який лежить у комі”
Кирило Буданов
Щоб підтримати контрнаступ. ЄС прискорить поставки зброї в Україну – єврокомісар
Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки в травні збільшилися – Мінфін
На Харківщині чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну, йому відірвало пальці
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13
На Харківщині чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну, йому відірвало пальці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
На Харківщині чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну, йому відірвало пальці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
На Харківщині чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну, йому відірвало пальці
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь