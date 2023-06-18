Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
На Харківщині чоловік наступив на ворожу протипіхотну міну, йому відірвало пальці
У деокупованому селі Токарівка на Харківщині 52-річний чоловік наступив на російську протипіхотну міну ПФМ-1 Пелюстка, яка була у високій траві.
Про це повідомляє ДСНС.
– Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі він перебуває на лікуванні у медичному закладі, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликають українців бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
Раніше у Харківській області трактор наїхав на протитанкову міну, внаслідок вибуху 43-річний чоловік дістав травми.
Читайте такожМожуть бути міни. Людей закликали не прибирати самотужки сміття, яке прибиває до узбережжя
Фото: поліція Харківської області
Джерело: ДСНС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео