Удар по складу з БК під Генічеськом уповільнить темп росіян – Кузан

Удар по складу з боєприпасами в поки що захопленому селищі Рикове під Генічеськом у Херсонській області уповільнить темп російських окупантів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Зважаючи на детонування, яке не припиняється із четвертої ранку, за словами Сергія Кузана, це, очевидно, був поповнений склад боєприпасів.

Швидко відновити шляхи постачання росіянам не вдасться, тож передові позиції РФ найближчим часом недоотримають снарядів. І, відповідно, зможуть менше завдавати уражень українським військам, що наступають.

Крім того, додає голова Українського центру безпеки та співпраці, наразі російські війська підтягли до лінії фронту на Півдні резерви, що збільшує споживання боєприпасів на деяких напрямках у два-три рази.

Логістика за таких обставин повинна працювати ще краще.

Тож після вибуху в Риковому окупанти будуть змушені перегруповуватись, знову накопичувати боєприпаси та налагоджувати систему постачання снарядів до лінії фронту.

Час, який на це знадобиться, тим паче в умовах бойових дій, є надзвичайно критичним, і цим, певен Сергій Кузан, безперечно скористаються Сили оборони.

Нагадаємо, що вибухи на складі боєприпасів окупантів, облаштованому на елеваторі в селищі Рикове, почались ще на світанку.

Кілька надпотужних вибухів прогриміли о четвертій, а потім о шостій ранку.

Сергій Кузін більше схиляється до думки, що склад було уражено ракетами Storm Shadow.

Але не виключено, що туди міг поцілити й український дрон чи системи HIMARS.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Петро Андрющенко

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