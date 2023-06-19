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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Этой зимой РФ также может прибегнуть к массированным атакам по инфраструктуре — Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: УНИАН

Российская Федерация имеет ограниченное количество инструментов влияния на ход войны, среди которых обстрелы гражданского населения и атаки по инфраструктуре. Поэтому не исключено, что страна-агрессор может прибегнуть к ним и следующей зимой.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Отвечая на вопрос, стоит ли украинцам ожидать новой тяжелой зимы — попытается ли РФ снова устроить массированные атаки, в том числе и по инфраструктуре, Подоляк отметил, что стоит понимать, что большая война продолжается. При этом Украина сейчас находится в других условиях, чем до начала войны.

– И пока война не закончится, надо ко всему готовиться, в том числе понимать, что у России не так много инструментов влияния на ход войны. У нее только террористические инструменты, один из которых — это использование остатков крылатых ракет, использование баллистических ракет, гиперзвука, дронов для атаки на гражданское население и на критическую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру, – сказал он.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что необходимо инвестировать много денег в то, чтобы достроить трансформаторы, а также заменить и подлатать распределительные сети.

При этом общество должно понимать, что пока война не закончится, Россия будет использовать одни и те же террористические инструменты.

– Опять же, не забывать, что цена этой войны огромна. Или мы проиграем, и тогда нас, как государства, не существует. Да, будет это называться Украина, но это будет исключительно марионеточное, несуществующее государство. Или мы выиграем, несмотря на все выиграем эту войну, – добавил он.

Ранее Подоляк сообщал, что любые призывы российской стороны к якобы мирным переговорам с Украиной, которые звучат на фоне постоянных ракетных ударов войск РФ, являются циничным и лицемерным пропагандистским блефом. Мира можно достичь только приказом о выводе российских войск из Украины.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, зима, Михаил Подоляк, Російська агресія, Росія
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