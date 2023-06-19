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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Цієї зими РФ також може вдатися до масованих атак по інфраструктурі – Подоляк

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

Російська Федерація має обмежену кількість інструментів впливу на хід війни, серед яких обстріли цивільного населення та атаки по інфраструктурі. Тож не виключено, що країна-агресор може вдатися до них і наступної зими.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Відповідаючи на питання, чи варто українцям очікувати нової важкої зими – чи спробує РФ знову влаштувати масовані атаки, зокрема й по інфраструктурі, Подоляк зазначив, що варто розуміти, що велика війна продовжується. При цьому Україна зараз перебуває в інших умовах, ніж до початку війни.

– І поки війна не закінчиться, треба до всього готуватись, в тому числі розуміти, що у Росії не так багато інструментів впливу на хід війни. В неї тільки терористичні інструменти, один з яких – це використання залишків крилатих ракет, використання балістичних ракет, гіперзвуку, дронів для атаки на цивільне населення і на критичну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, – сказав він.

Радник керівника Офісу президента зауважив, що необхідно інвестувати багато грошей в те, щоб добудувати трансформатори, а також замінити й підлатати мережі розподільчі.

При цьому суспільство має розуміти, що поки війна не закінчиться, Росія буде використовувати одні й ті ж терористичні інструменти.

– Знову ж таки, не забувати, що ціна цієї війни величезна. Або ми програємо, і тоді нас, як держави, не існує. Так, буде це називатися Україна, але це буде виключно маріонеткова, неіснуюча держава. Або ми виграємо, попри все виграємо цю війну, – додав він.

Раніше Подоляк повідомляв, що будь-які заклики російської сторони до нібито мирних переговорів з Україною, які звучать на тлі постійних ракетних ударів військ РФ, є цинічним та лицемірним пропагандистським блефом. Миру можна досягти тільки наказом про виведення російських військ з України.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, зима, Михайло Подоляк, Російська агресія, Росія
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