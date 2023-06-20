Украина вернула троих военнопленных, вывезенных Россией в Венгрию — МИД

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников, — написал он в Facebook.

Напомним, Россия без ведома Украины передала Венгрии 11 украинских военнопленных. Украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество осудить действия Венгрии, которая приняла из РФ наших военнопленных.

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