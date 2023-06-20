Україна повернула трьох військовополонених, вивезених Росією до Угорщини – МЗС

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників, – написав він у Facebook.

Нагадаємо, Росія без відома України передала Угорщині 11 українських військовополонених. Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту засудити дії Угорщини щодо українських полонених.

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