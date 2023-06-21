Будемо їх гнати звідти, питання тільки часу. Данілов порадив росіянам тікати з Криму

Громадянам РФ, які зараз проживають у тимчасово окупованому Криму, потрібно якомога швидше повертатися до Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що останні супутникові знімки півострова, на яких зафіксовано будівництво ліній оборони російськими окупантами, свідчать, що “це переляк”.

– Вони розуміють, що питання тільки часу, коли ми прийдемо, будемо їх гнати звідти. І я б всім порадив якомога швидше користатись послугами тої споруди, яка на сьогодні у них є, щоб бути в безпеці, — сказав він.

За словами Данілова, окупанти не будуть повертатися додому через українську територію.

– Хто встигне звідти, скажімо так, відправитись на рідну батьківщину, звідки вони там приїхали, хай на ту територію і відправляються, — сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що всі, хто мав власність до 2014 року, повернуть собі цю власність, всі, хто там отримав збитки, отримають компенсацію за те, що там наробила російська терористична інституція.

Нагадаємо, днями з’явилися супутникові знімки на яких видно, що росіяни в тимчасово окупованому Криму, побудували численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя, це може свідчити, що вони бояться контрнаступу ЗСУ.

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