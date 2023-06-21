Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Будемо їх гнати звідти, питання тільки часу. Данілов порадив росіянам тікати з Криму

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Громадянам РФ, які зараз проживають у тимчасово окупованому Криму, потрібно якомога швидше повертатися до Росії. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що останні супутникові знімки півострова, на яких зафіксовано будівництво ліній оборони російськими окупантами, свідчать, що “це переляк”.

– Вони розуміють, що питання тільки часу, коли ми прийдемо, будемо їх гнати звідти. І я б всім порадив якомога швидше користатись послугами тої споруди, яка на сьогодні у них є, щоб бути в безпеці, — сказав він.

За словами Данілова, окупанти не будуть повертатися додому через українську територію.

– Хто встигне звідти, скажімо так, відправитись на рідну батьківщину, звідки вони там приїхали, хай на ту територію і відправляються, — сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що всі, хто мав власність до 2014 року, повернуть собі цю власність, всі, хто там отримав збитки, отримають компенсацію за те, що там наробила російська терористична інституція.

Нагадаємо, днями з’явилися супутникові знімки на яких видно, що росіяни в тимчасово окупованому Криму, побудували численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя, це може свідчити, що вони бояться контрнаступу ЗСУ.

Читайте також
У Підмосков’ї впали кілька безпілотників – росЗМІ
Будемо їх гнати звідти, питання тільки часу. Данілов порадив росіянам тікати з Криму

контрнаступ, Крим, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Британія сьогодні оголосить про пакет підтримки для України на понад $3 млрд
Ріші Сунак
У Підмосков’ї впали кілька безпілотників – росЗМІ
Будемо їх гнати звідти, питання тільки часу. Данілов порадив росіянам тікати з Криму
РФ будує продуману лінію оборони на підступах до Криму – розвідка Британії
Будемо їх гнати звідти, питання тільки часу. Данілов порадив росіянам тікати з Криму
На Хмельниччині знищено шість Шахедів – з’явились нові подробиці від ОВА
Вибух
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 21.06.2023
карта бойових дій на 21.06.2023
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Міжнародний скандал: у низці держав Україну на картах зображають без Криму
Будемо їх гнати звідти, питання тільки часу. Данілов порадив росіянам тікати з Криму
Дрон Punisher, рації Himera та багато іншого: що показали на Inscience Conference 2023
Будемо їх гнати звідти, питання тільки часу. Данілов порадив росіянам тікати з Криму
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба
Дмитро Кулеба
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Будемо їх гнати звідти, питання тільки часу. Данілов порадив росіянам тікати з Криму
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь