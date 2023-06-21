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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ строит продуманную линию обороны на подступах к Крыму — разведка Британии

РФ строит продуманную линию обороны на подступах к Крыму — разведка Британии

На фоне интенсивных боев в южных регионах Украины в течение последних недель РФ продолжает строить оборонительные линии в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в сводке 21 июня.

— Сюда входит большая зона обороны длиной 9 км, расположенная в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью, — уточняют в разведке.

Там считают, что российское командование осознает способность украинских военных осуществить прямое нападение на Крым, поэтому система укреплений тщательно продумана.

И отмечают, что сохранение контроля над полуостровом остается главным политическим приоритетом России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Atesh

Война в Украине, Великобритания, ВСУ, контрнаступ, Крым, Разведка, Російська агресія, Україна-Росія
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