РФ строит продуманную линию обороны на подступах к Крыму — разведка Британии

На фоне интенсивных боев в южных регионах Украины в течение последних недель РФ продолжает строить оборонительные линии в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в сводке 21 июня.

— Сюда входит большая зона обороны длиной 9 км, расположенная в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью, — уточняют в разведке.

Там считают, что российское командование осознает способность украинских военных осуществить прямое нападение на Крым, поэтому система укреплений тщательно продумана.

И отмечают, что сохранение контроля над полуостровом остается главным политическим приоритетом России.

