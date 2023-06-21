РФ строит продуманную линию обороны на подступах к Крыму — разведка Британии
На фоне интенсивных боев в южных регионах Украины в течение последних недель РФ продолжает строить оборонительные линии в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в сводке 21 июня.
— Сюда входит большая зона обороны длиной 9 км, расположенная в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью, — уточняют в разведке.
Там считают, что российское командование осознает способность украинских военных осуществить прямое нападение на Крым, поэтому система укреплений тщательно продумана.
И отмечают, что сохранение контроля над полуостровом остается главным политическим приоритетом России.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 June 2023.
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bgeFU1Vt6X
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 21, 2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Atesh
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