Эстония выделила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло
Эстония объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Он включает медицинские средства и оборудование для борьбы с дронами.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.
В сотрудничестве с Ирландией страна передаст украинской армии военный госпиталь. Также в пакет помощи вошли:
- медицинское оборудование;
- оборудование для разминирования;
- оборудование для борьбы с дронами.
Министерство обороны Эстонии отмечает, что будет и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Ранее Эстония передала Украине технику и оборудование на сумму около €457 тыс. для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.
В частности, наше государство получило шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.
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