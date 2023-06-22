Международный суд ООН закончил слушания по жалобе Украины против РФ от 2014 года: что говорили стороны

На этой неделе Международный суд завершил слушания по существу жалобы Украины против России в деле, которое касалось поддержания сепаратистов и финансирования терроризма на Донбассе с 2014 года.

Судебное разбирательство стало первым процессом Украины против России, где Международный суд ООН (МС ООН) дошел до стадии рассмотрения по существу.

Позиция официального Киева в судебных разбирательствах заключает в том, что Россия нарушила Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма на Донбассе и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, после его аннексии.

Судьи МС ООН признали свою юрисдикцию по этой жалобе Украины, несмотря на то, что Москва пыталась опротестовать компетентность этой межуданародной судебной инстанции.

Кроме того, МС ООН принял к рассмотрению жалобу, поданную Киевом на третий день после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, где говорилось о том, что Россия манипулировала понятием “геноцид” в так называемых ДНР и ЛНР, чтобы использовать это как предлог для последующего полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Факты ICTV рассказывают, как проходил судебный процесс, что говорили стороны, что такое Международный суд ООН и какие механизмы влияния на Россию имеет эта судебная инстанция.

Стоит сразу различить жалобы Украины против РФ от 2014 (которая была подана в январе 2017 года) и 2022 года, хотя между ними и есть связь, а полномасштабное вторжение 24 февраля оказывает влияние на жалобу от 2014 года. Именно учитывая то, что это два разных процесса, МС ООН уже ушел в совещательную комнату для вынесения приговора после слушаний по существу в рамках жалобы о событиях в оккупированном Крыму и Донбассе от 2014 года.

Ожидается, что решение МС ООН по жалобе от 2014 года будет составляться несколько месяцев, а рассмотрение жалобы после полномасштабного вторжения в 2022 году только началось.

Что такое Международный суд ООН

Международный суд ООН является одним из шести главных органов Организации Объединенных Наций и, как большинство самых влиятельных международных судебных инстанций, расположен в Гааге.

Миссия суда предусматривает “проведение мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира”. Это касается непосредственно стран-членов ООН, в число которых входит как Украина, так и Россия.

Деятельность суда регламентируется Уставом ООН и Статутом Международного суда.

В состав МС ООН входит 15 независимых судей, которые избираются на 9 лет, вне зависимости от их гражданства. Избрание судей происходит из числа лиц, являющихся юристами с признанным авторитетом в области международного права.

Для рассмотрения спора МС ООН может принять жалобу любого государства, если государства на это согласятся. Такое согласие предусмотрено в специальном юрисдикционном положении в международных договорах, что касается и судебного разбирательства между Киевом и Москвой.

Обязательную юрисдикцию МС признали всего около 40 государств, включая Украину и РФ.

Все решения Суда принимаются большинством голосов присутствующих судей. При равном количестве голосов среди судей — решающий голос остается за председателем Суда.

Решения МС ООН обязательны для исполнения для государств, участвующих в споре. Кроме того, решения МС ООН окончательны и обжалованию не подлежат. При этом решения могут быть пересмотрены на основании вновь открывшихся обстоятельств. В то же время, при таком обязательном статусе выполнения решений Суда, у МС ООН нет физических и технических средств для принуждения стран к исполнению решения.

Есть ли россияне среди судей Международного Суда ООН

Регламент МС ООН предусматривает, что страны, которые являются стороной по рассматриваемому делу и не имеют в составе судей своего гражданина, могут выбрать судью ad hoc, то есть судью для рассмотрения конкретного дела. В то же время, это право стороны, а не обязательство.

Таким судьей в разбирательстве не обязательно должен являться гражданин государства, которое просит избрать судью ad hoc. К примеру, в жалобе Украины против РФ от 2014 года, судьей ad hoc является итальянец Фаусто Покар, а в процессе по жалобе 2022 года — француз Ив Доде.

Примечательно, что одним из судей МС ООН является россиянин Кирилл Геворгян. Его считают авторитетным и компетентным дипломатом и он даже имеет должность вице-президента этого Международного суда ООН.

Сам Геворгян был непосредственным участником в разработке многочисленных многосторонних договоров и других международных документов, например, Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В то же время, когда речь зашла о жалобе Украины по событиям от 2014 года, Геворгян взял самоотвод.

Формально, его самоотвод был объяснен веской причиной, а именно то, что он с 1975 года по 2015 год работал в системе советского и российского Министерства иностранных дел, а МИД РФ и является одним из ответчиком по делу. Потому, для Геворгяна, как заинтересованному лицу, было уместно поступить именно так — взять самоотвод.

Несмотря на это, Кирилл Геворгян участвует в другом процессе Украины против России, по жалобе 2022 года.

Также во время слушаний в июне 2023 года в дело вступил судья ad hoc, который тоже является гражданином РФ — Бахтияр Тузмухамедов. Он является известным юристом-международником, который входит в Комитет ООН против пыток. Бахтияр также был судьей ad hoc в Европейском суде по правам человека по делу Украина против России.

В чем Украина обвиняет Россию в МС ООН

Жалоба Украины против РФ по событиям 2014 года была подана в Международный суд ООН в январе 2017 года.

Тогда представители Кремля пытались прекратить рассмотрение дела, ссылаясь на то, что данное разбирательство якобы не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН.

Несмотря на попытки Москвы, осенью 2019 года МС ООН пришел к выводу, что он имеет юрисдикцию для рассмотрения жалобы Киева, отклонив возражения РФ.

В апреле 2019 года были установленны временные меры, которые обязывали Россию, в частности, воздержаться от наложения ограничений на работу институтов крымско-татарской общины в Крыму, включая Меджлис, а также обеспечить доступ граждан к обучению на украинском языке.

Как известно сегодня, ни одна из этих мер Международного суда ООН не была выполнена Россией.

Касаемо жалобы Украины, то Киев утверждает, что в 2014 году, после десятилетия все время усиливавшегося давления на Украину, Россия вторглась в нее с применением военной силы.

Украинская сторона говорит, что Россия поддерживала незаконные вооруженные формирования на Донбассе, за что просит у МС ООН признать ответственность за Россией, в том числе, ответственность “за террористические акты, совершенные в Украине ее ставленниками”.

В иске в этом контексте упоминаются катастрофа рейса МН17 летом 2014 года, обстрелы мирных жителей в Волновахе, Мариуполе и Краматорске, а также взрывы в ночном-клубе Харькова в феврале 2015 года.

— Россия не предприняла практических мер для предотвращения терактов, — заявила на слушаниях по существу в июне адвокат Кловис Тревино, представляющая Украину.

Полномочный посланник Украины Антон Кориневич также описывал деятельность РФ, как “действия террористического государства”. Во время слушаний по существу Кориневич припомнил подрыв плотины Каховской ГЭС, что затопило ряд населенных пунктов, унесло жизни множества людей и привело к эвакуации значительной части населения, ущербу экологии, угрозе безопасности Запорожской АЭС и т.д.

Вторая часть слушаний касалась обвинениям в адрес РФ, в которых Украина указывала на “целенаправленную кампанию культурной зачистки” в аннексированном Крыму относительно крымскотатарской и украинской общин, напоминая, что действия Кремля на полуострове были осуждены Генеральной ассамблеей ООН.

Украина утверждает, что Россия захватила Крымский полуостров, спланировав незаконный псевдореферендум, который был проведен в атмосфере насилия и запугивания нероссийских этнических групп.

— Этот шаблон действий не только привел к дискриминации как к следствию, но и ставил ее своей целью, — отметила на слушаниях другой адвокат истца Аманда Тунинетти.

Позиция РФ в МС ООН

Сторону официальной Москвы в Международном суде ООН представляют юристы из РФ, КНР, Британии, Ирана и Демократической Республики Конго.

Основная позиция российского ответчика была схожа на государственную пропаганду Кремля, отмечают эксперты. Там, среди прочего, нелегитимность “киевского нацистского режима”, жалобы Москвы на поставку Западом оружия для Украины, претензии по “обстрелу Донбасса” на протяжении 8 лет и якобы дискриминацию русскоговорящего населения.

Когда ожидается решение суда по жалобе 2014 года

Окончательный вывод суда в рамках этого судебного разбирательства последует после совещания судей и изготовление ими решения. Как заявлял Антон Кориневич в эфире Украинского радио, решение МС ООН может стать первым в целом ряде решений, которые будут признавать нарушение Россией международного права. Традиционно от даты завершения устных слушаний по существу до дня принятия решения проходит ориентировочно полгода или чуть больше. — Думаю, где-то на такие сроки мы и можем рассчитывать, — сказал Антон Кориневич. Он отметил, что именно таковыми являются темпы международного правосудия. — Колеса правосудия крутятся не очень быстро, но крутятся. Очень важно, что мы уже имели слушания по существу дела и следующий этап — это уже объявление решения Международного суда, которое, как мы надеемся, будет соответствующим и подтвердит, что РФ нарушила два международных договора. Нам бы хотелось, чтобы это все было быстрее, но это хороший темп для международного правосудия, — говорит он, указывая на пандемию и другие ограничения. Читайте также Приговор по MH17 обеспечил основу, чтобы судить тех, кто начал войну в 2014 году — Зеленский

Оценка по жалобе 2014 года после вторжения РФ

Эксперт по международному праву, научный сотрудник Копенгагенского университета, юрист Глеб Богуш, который ознакомился со стенограммами последних ключевых слушаний МС ООН, в комментарии изданию Новая газета Европа заявил, что обстановка на этих слушаниях существенно изменилась: позиция Украины стала более целостной после полномасштабного вторжения России, поскольку появилось больше оснований говорить о вещах, которые в контексте 2014–2015 годов не выглядели столь однозначно.

— А сейчас очевиден результат политики, которую с 2014 года проводила Россия. Поэтому и аргументы украинской стороны стали значительно более подкреплены фактическими обстоятельствами. Например, изначально проблемой было доказать, что имеет место именно политика России по расовой дискриминации и вытеснению из оккупированного Крыма крымско-татарской и украинской идентичности. Сегодня Российская Федерация оккупирует уже шесть регионов Украины. И мы видим, что там она действует тем же лекалам, какие применяла в Крыму, — говорит он.

Касательно России, то практически весь ее состав, отстаивающий позицию Кремля в МС ООН, был сменен на новый, что повлияло на общую слаженность российской позиции, считает Богуш, хоть основные РФ остались прежними.

— Плюс к тому, поразило следующее: если раньше была существенная разница между пропагандистскими материалами МИД РФ и тем, какими документами оперировали юристы, нанятые Россией, — люди профессиональные и квалифицированные, — то сейчас разница не всегда видна. По риторике эти юристы — в том числе сотрудники британских адвокатских образований — мало чем отличаются от представителей МИД, то есть они стали пропагандистами. Они не стесняются, например, строить выступления на откровенных теориях заговора, — говорит он.

Как пример, эксперт по международному праву приводит британского королевского адвоката Майкла Свейнстона, который активно участвует в новой команде РФ в МС ООН. Он, как говорит Богуш, активно основывает позицию Кремля на теориях заговора.

— В частности, по вопросу MH 17 он говорил следующее: “Это всё неправда, и это и не Бук (зенитно-ракетный комплекс, — Ред.) сбивал, а если и Бук, то украинский, проведение всех этих международных расследований и судебных разбирательств — это исключительно антироссийский заговор, все доказательства сфальсифицированы. При том, что юристы не могут не знать: по делу о крушении Boeing не просто есть приговор уголовного суда в Нидерландах, в котором существенную роль на всех стадиях играла защита. И был не просто судебный процесс, было большое и долгое международное расследование, — говорит Глеб Богуш.

Он напомнил, что в том деле было доказано, что Россия предоставляла расследованию ложные сведения, основываясь на чем Богуш называется “нонсенсом” нынешнюю риторику российской команды в МС ООН.

В то же время, Антон Кориневич говорит, что все решения международных судов могут быть основанием для выплаты компенсаций и репараций, поэтому это будет иметь непосредственное влияние на жизнь украинцев.

— Чтобы говорить, что РФ является нарушителем международного права и осуществляет все эти нарушения, кроме позиции Украины и заявлений, резолюций международных организаций нам нужны международные судебные решения. Ведь международные судебные решения — единственный инструмент, который фиксирует нарушения международного права со стороны РФ. Все это является, безусловно, основанием для повышения давления — санкционного, политического — на Россию, — говорит он.

По его словам, Российская Федерация, вероятно, не будет хотеть выполнять, что послужит основанием для усиления давления.

Источники: Новая газета Европа, ООН, Українське радіо

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