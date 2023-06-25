Більше запитань, ніж відповідей: Міноборони України про заколот Пригожина

Заколот ватажка найманців ПВК Вагнер Євгенія Пригожина проти військово-політичного керівництва РФ ніяк не вплине на плани України з деокупації територій.

Про це заявив радник міністра оборони України Юрій Сак, повідомляє Sky News.

– Те, що сталося в Росії, не має жодного сенсу для наших військових планів та цілей. Ми продовжуємо кампанію зі звільнення українських територій, – сказав він.

Він назвав “дуже дивними” вчорашні події, що найманці ПВК ліквідували російських пілотів, знищили літаки, були у двох годинах від Москви, а потім “нічого не сталося”.

– Більше запитань, ніж відповідей на те, що сталося вчора в Росії, – додав Сак.

Радник міністра оборони підкреслив, що для України кожен учасник вчорашньої шаради – терорист і військовий злочинець. Він також назвав збройне повстання “боротьбою між різними угрупованнями терористичного режиму”.

На його думку, дані події наближають розпад Росії та роблять перемогу України ближчою.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що заколот ватажка найманців ПВК Вагнер Євгенія Пригожина – перший етап демонтажу системи російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело : Sky News

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