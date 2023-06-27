Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
За рулем был пьяный полицейский: в ДТП на Кировоградщине погибли три выпускницы
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС

Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

В Запорожье готовят специальные учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Предупреждение для жителей города обнародовала местная областная военная администрация.

Учения пройдут в четверг, 29 июня. Их цель – подготовка к защите населения во время возможного теракта или иной провокации российских войск на ЗАЭС.

– Предусмотрена практическая отработка мер по реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению эвакуации населения, – отметили в Запорожской ОВА.

В ведомстве уточнили, что все мероприятия будут носить исключительно учебный характер. Поэтому украинцам стоит не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Сейчас ситуация на Запорожской АЭС является контролируемой.

К командно-штабным учениям планируют привлекать работников ГСЧС, Энергоатома, других ведомств, а также средства, которые будут задействованы в эвакуации людей в случае реальной угрозы на АЭС.

Речь идет об эвакуации из громад в 50-километровой зоне вокруг ЗАЭС. Под нее подпадают около 138 тыс. жителей Запорожского, Васильевского районов и двух районов Запорожья.

Уже сейчас граждане могут ознакомиться с инструкциями и рекомендациями по действиям в случае аварии на АЭС.

Что известно о ситуации на атомной электростанции

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с начала марта 2022 года. Рашисты периодически устраивали там провокации и обстрелы территории.

22 июня президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации. Киев планировал передать всю имеющуюся информацию странам-партнерам.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что РФ завершили подготовку к теракту на АЭС. Речь идет о минировании пруда-охладителя станции, а также размещении оккупантами начиненной взрывчаткой техники вблизи 4 из 6 энергоблоков.

На фоне угроз в Украине уже развернули штабы, в которые вошли энергетики, сотрудники ГСЧС, полиция, медики. В МВД также анонсировали учения “с перекрытием дорог, развертыванием санитарных блокпостов” и проверкой радиационного фона.

Факты ICTV рассказывали, как вести себя в случае радиационной аварии, чтобы уберечь себя и родных от негативных последствий.

Читайте также
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
ЗАЕС ядерне забруднення

Источник: Запорожская ОВА

Война в Украине, Евакуація, ЗАЕС, Запорожье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Загроза аварії на ЗАЕС: скільки людей можуть евакуювати із Запоріжжя та околиць
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
Россия обстреляла жилые районы Херсона: есть раненые
Вибух
Кабмин определил министра, ответственного за бомбоубежища
Олександр Камишін
Сколько украинок находятся в плену РФ: данные Минреинтеграции
Звільнення жінок з полону РФ
В Николаеве актуализируют онлайн-карту укрытий, часть подвалов отремонтируют – Сенкевич
Укриття
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Как выглядит дом из ящиков из-под Градов в деоккупированном селе Довгеньке в Харьковской области
Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС
Вокруг следы крови: в Одесской области показали жуткие последствия атаки
Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС
Невозможно ни воевать, ни лечиться: военных с инвалидностью не освобождают от службы
Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (27.06.2023)
Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь