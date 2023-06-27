Отработают эвакуацию: в Запорожье проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС

В Запорожье готовят специальные учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Предупреждение для жителей города обнародовала местная областная военная администрация.

Учения пройдут в четверг, 29 июня. Их цель – подготовка к защите населения во время возможного теракта или иной провокации российских войск на ЗАЭС.

– Предусмотрена практическая отработка мер по реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению эвакуации населения, – отметили в Запорожской ОВА.

В ведомстве уточнили, что все мероприятия будут носить исключительно учебный характер. Поэтому украинцам стоит не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Сейчас ситуация на Запорожской АЭС является контролируемой.

К командно-штабным учениям планируют привлекать работников ГСЧС, Энергоатома, других ведомств, а также средства, которые будут задействованы в эвакуации людей в случае реальной угрозы на АЭС.

Речь идет об эвакуации из громад в 50-километровой зоне вокруг ЗАЭС. Под нее подпадают около 138 тыс. жителей Запорожского, Васильевского районов и двух районов Запорожья.

Уже сейчас граждане могут ознакомиться с инструкциями и рекомендациями по действиям в случае аварии на АЭС.

Что известно о ситуации на атомной электростанции

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с начала марта 2022 года. Рашисты периодически устраивали там провокации и обстрелы территории.

22 июня президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации. Киев планировал передать всю имеющуюся информацию странам-партнерам.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что РФ завершили подготовку к теракту на АЭС. Речь идет о минировании пруда-охладителя станции, а также размещении оккупантами начиненной взрывчаткой техники вблизи 4 из 6 энергоблоков.

На фоне угроз в Украине уже развернули штабы, в которые вошли энергетики, сотрудники ГСЧС, полиция, медики. В МВД также анонсировали учения “с перекрытием дорог, развертыванием санитарных блокпостов” и проверкой радиационного фона.

Факты ICTV рассказывали, как вести себя в случае радиационной аварии, чтобы уберечь себя и родных от негативных последствий.

Источник: Запорожская ОВА

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