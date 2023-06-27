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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Відпрацюють евакуацію: в Запоріжжі проведуть спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС

Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

У Запоріжжі готують спеціальні навчання на випадок виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Попередження для жителів міста оприлюднила місцева обласна військова адміністрація.

Навчання відбудуться в четвер, 29 червня. Їхня мета – підготовка до захисту населення під час можливого теракту чи іншої провокації російських військ на ЗАЕС.

– Передбачено практичне відпрацювання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та проведення евакуації населення, – зазначили в Запорізькій ОВА.

У відомстві уточнили, що всі заходи матимуть виключно навчальний характер. А тому українцям варто не панікувати та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Наразі ситуація на Запорізькій АЕС контрольована.

До командно-штабних навчань планують залучати працівників ДСНС, Енергоатому, інших відомств, а також засоби, які будуть задіяні в евакуації людей у разі реальної загрози на АЕС.

Йдеться про евакуацію із громад у 50-кілометровій зоні довкола ЗАЕС. Під неї підпадають близько 138 тис. жителів Запорізького, Василівського районів та двох районів Запоріжжя.

Уже зараз громадяни можуть ознайомитися з інструкціями та рекомендаціями щодо дій у разі аварії на АЕС.

Що відомо про ситуацію на атомній електростанції

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією від початку березня 2022 року. Рашисти періодично влаштовували там провокації та обстріли території.

22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації. Київ планував передати всю наявну інформацію країнам-партнерам.

Керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов повідомив, що РФ завершили підготовку до теракту на АЕС. Йдеться про мінування ставка-охолоджувача станції, а також розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки поблизу 4 із 6 енергоблоків.

На тлі загроз в Україні вже розгорнули штаби, до яких увійшли енергетики, співробітники ДСНС, поліція, медики. У МВС також анонсували навчання “з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів” і перевіркою радіаційного фону.

Факти ICTV розповідали, як поводитися в разі радіаційної аварії, щоб уберегти себе і рідних від негативних наслідків.

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Джерело: Запорізька ОВА

Війна в Україні, Евакуація, ЗАЕС, Запоріжжя
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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