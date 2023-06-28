Будут работать не только два дня в неделю! В Украине пересмотрят график работы военкоматов

В Украине пересмотрят график работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, отвечая на вопрос, почему ТЦК принимают граждан только во вторник и четверг с 08:00 до 13:00.

— Проблемы, которые создают для людей дискомфорт, невозможность нормально функционировать, мы обязательно рассмотрим и попробуем изменить, если это будет в нашей компетенции. Если это не в наших силах, мы будем обращаться к руководству ВСУ или к тем, кто за это отвечает, — сказал он ведущему ICTV Александру Павлюку.

Павлюк подчеркнул, что важно улучшить эффективность работы военкоматов, чтобы это способствовало доверию со стороны населения.

— Большой срок получения того или иного документа, очереди, непонятные графики работы — это мы также изучим и предоставим соответствующие предложения, что можно улучшить, — добавил генерал-лейтенант ВСУ.

Также Павлюк сообщил, что в Украине созданы специальные группы, которые проверят образ жизни военкомов.

Сообщить о нарушениях в работе руководства ТЦК можно по телефону 0800310179, по почте tckreport@gmail.com или в Telegram bot.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.