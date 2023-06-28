Працюватимуть не лише два дні на тиждень! В Україні переглянуть графік роботи військкоматів

В Україні переглянуть графік роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, відповідаючи на запитання, чому ТЦК приймають громадян лише у вівторок та четвер з 08:00 до 13:00.

– Проблеми, які створюють для людей дискомфорт, неможливість нормально функціонувати, ми обов’язково розглянемо і спробуємо змінити, якщо це буде в нашій компетенції. Якщо це не в наших силах, ми будемо звертатися до керівництва ЗСУ або до тих, хто за це відповідає, – сказав він ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Павлюк наголосив на важливості поліпшити ефективність роботи військкоматів, щоб це сприяло довірі з боку населення.

– Великий термін отримання того чи іншого документа, черги, незрозумілі графіки роботи – це ми також вивчимо і надамо відповідні пропозиції, що можна покращити, – додав генерал-лейтенант ЗСУ.

Також Павлюк повідомив, що в Україні створені спеціальні групи, які перевірять спосіб життя воєнкомів.

Повідомити про порушення у роботі керівництва ТЦК можна за телефоном – 0800310179, поштою tckreport@gmail.com або у Telegram bot.

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