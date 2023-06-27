Родителям Тиграна и Никиты, которых оккупанты убили в Бердянске, разрешили похоронить тела детей
Оккупационные власти Бердянска разрешили родителям убитых подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова похоронить их.
Об этом сообщила руководитель Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.
— Так, родителям разрешили похоронить детей. Кто-то из родителей видел тела убитых детей (не всем разрешили), — сказала она.
В четверг, 29 июня, в Бердянске в 11:00 состоится прощание с Никитой Хангановым, в 12:00 — с Тиграном Оганнисяном.
Попрощаться с ребятами можно будет в храме Святого Николая (Мелитопольское шоссе, 56).
Напомним, вечером 24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их “террористами”.
Российские власти обвиняли подростков в якобы подготовке диверсии на железной дороге, им грозило до 20 лет заключения.
В соцсетях Оганнисян успел обнародовать видео, в котором говорит, что его ждет смерть и на прощание выкрикивает Слава Украине!
Вчера уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что тела Тиграна и Никиты еще не вернули родным.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко