Родителям Тиграна и Никиты, которых оккупанты убили в Бердянске, разрешили похоронить тела детей

Оккупационные власти Бердянска разрешили родителям убитых подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова похоронить их.

Об этом сообщила руководитель Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

— Так, родителям разрешили похоронить детей. Кто-то из родителей видел тела убитых детей (не всем разрешили), — сказала она.

В четверг, 29 июня, в Бердянске в 11:00 состоится прощание с Никитой Хангановым, в 12:00 — с Тиграном Оганнисяном.

Попрощаться с ребятами можно будет в храме Святого Николая (Мелитопольское шоссе, 56).

Напомним, вечером 24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их “террористами”.

Российские власти обвиняли подростков в якобы подготовке диверсии на железной дороге, им грозило до 20 лет заключения.

В соцсетях Оганнисян успел обнародовать видео, в котором говорит, что его ждет смерть и на прощание выкрикивает Слава Украине!

Вчера уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что тела Тиграна и Никиты еще не вернули родным.

Источник : Радио Свобода

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.