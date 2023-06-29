Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Мінус літак, засіб ППО та 27 артсистем: втрати РФ на 29 червня
Упродовж доби Збройні сили України знищили 680 російських окупантів та 67 одиниць ворожої техніки.
Втрати РФ на 29 червня 2023
- особового складу ‒ близько 227 780 (+680),
- танків ‒ 4 038 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 7 857 (+10),
- артилерійських систем – 4 116 (+27),
- реактивних систем залпового вогню – 627,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 388 (+1),
- літаків – 315 (+1),
- гелікоптерів – 308,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 513 (+14),
- крилатих ракет ‒ 1 261,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 780 (+6),
- спеціальної техніки ‒ 569 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко