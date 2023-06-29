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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус літак, засіб ППО та 27 артсистем: втрати РФ на 29 червня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України знищили 680 російських окупантів та 67 одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 29 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 227 780 (+680),
  • танків ‒ 4 038 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 857 (+10),
  • артилерійських систем – 4 116 (+27),
  • реактивних систем залпового вогню – 627,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 388 (+1),
  • літаків – 315 (+1),
  • гелікоптерів – 308,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 513 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 1 261,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 780 (+6),
  • спеціальної техніки ‒ 569 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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