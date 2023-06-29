Мінус літак, засіб ППО та 27 артсистем: втрати РФ на 29 червня

Упродовж доби Збройні сили України знищили 680 російських окупантів та 67 одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 29 червня 2023

особового складу ‒ близько 227 780 (+680),

танків ‒ 4 038 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 7 857 (+10),

артилерійських систем – 4 116 (+27),

реактивних систем залпового вогню – 627,

засобів протиповітряної оборони ‒ 388 (+1),

літаків – 315 (+1),

гелікоптерів – 308,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 513 (+14),

крилатих ракет ‒ 1 261,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 780 (+6),

спеціальної техніки ‒ 569 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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