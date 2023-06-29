Під удар потрапили будинки, медзаклад та школа. РФ обстріляла Херсон, є постраждалі – ОВА
У четвер, 29 червня, російські війська атакували Херсон, постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначено, що під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули Пункт незламності.
– За попередньою інформацією, через обстріли постраждали двоє мирних людей. Чоловіків, 34 та 51 рік, шпиталізували з опіками кінцівок та обличчя, – йдеться у повідомленні.
Раніше у ВМС ЗСУ повідомили, що росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море один носій крилатих ракет Калібр.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко