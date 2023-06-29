Житель Кропивницького допомагав ФСБ готувати ракетні удари по аеродромах області. Зрадника затримали
Служба безпеки України затримала мешканця Кропивницького, який допомагав росіянам готувати нові ракетні удари по аеродромах Кіровоградської області.
Зрадника ще на початку року завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ РФ, який зараз перебуває у тимчасово окупованому Криму.
Російський агент мав зібрати інформацію про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів із боєприпасами для ЗСУ. Також зловмисника цікавило розташування вогневих позицій систем протиповітряної оборони поблизу аеродромів.
За свою роботу зрадник отримав від ФСБ 10 тис. грн у криптовалюті. Росіяни планували використати передану їм інформацію для нових повітряних атак на інфраструктуру.
Проте співробітники СБУ затримали ворожого поплічника, коли той проводив фільмування на території однієї з військових частин ЗСУ. У телефоні знайшли докази листування зі співробітником ФСБ.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко