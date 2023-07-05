Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах

Епіфаній
Фото: ПЦУ

Со временем Киево-Печерская и Почаевская лавры присоединятся к единой Православной церкви Украины. В этом уверен предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве.

— Мы имеем уже признанную украинскую православную церковь. Согласно социологическим опросам, мы знаем, что только 4% населения Украины поддерживают русскую православную церковь. Этот процесс перехода к единой Православной церкви Украины является необратимым. Нужно немного потерпеть, — сказал Епифаний.

Поэтому он убежден, что православные храмы, которые пока находятся под юрисдикцией русской православной церкви, присоединятся к ПЦУ.

— Украинцы все вместе будут прославлять Бога на своем родном языке в единой церкви, служить интересам украинского народа и украинского государства, — выразил уверенность митрополит.

В марте Национальный заповедник Киево-Печерская лавра объявил о расторжении договора об аренде с УПЦ МП, но представители религиозной организации длительное время препятствовали деятельности комиссии по инвентаризации имущества.

Комиссия МКИП завершила свою работу в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра 5 июня. Она выявила нарушения со стороны УПЦ МП и подписала с заповедником акт приема-передачи государственного имущества.

Впрочем, УПЦ МП в установленный срок не подписала акты приема-передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры.

Читайте также
На Почаевскую лавру претендуют несколько конфессий. Минкульт еще не определился — Ткаченко
Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах

Источник: Укринформ
Епифаний, Киево-Печерская лавра, Почаївська лавра, ПЦУ, Релігія, УПЦ МП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Послушнику Почаевской лавры дали 5 лет за восхваление оккупантов в соцсетях
Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах
Монахам УПЦ МП закрыли доступ к некоторым корпусам лавры, их опечатают
Києво-Печерська лавра
Правительство Ичкерии хочет создать спецтрибунал против Кадырова и Ахмата
Рамзан Кадиров
Митрополиту УПЦ МП Павлу на два месяца продлили домашний арест
Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах
В Красилове верующие УПЦ МП кричали позор во время первого богослужения на украинском языке
Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (05.07.2023)
Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (05.07.2023)
Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:00 (05.07.2023)
Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (05.07.2023)
Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь