Нужно немножко потерпеть, процесс перехода необратим: Епифаний о Киево-Печерской и Почаевской лаврах

Со временем Киево-Печерская и Почаевская лавры присоединятся к единой Православной церкви Украины. В этом уверен предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве.

— Мы имеем уже признанную украинскую православную церковь. Согласно социологическим опросам, мы знаем, что только 4% населения Украины поддерживают русскую православную церковь. Этот процесс перехода к единой Православной церкви Украины является необратимым. Нужно немного потерпеть, — сказал Епифаний.

Поэтому он убежден, что православные храмы, которые пока находятся под юрисдикцией русской православной церкви, присоединятся к ПЦУ.

— Украинцы все вместе будут прославлять Бога на своем родном языке в единой церкви, служить интересам украинского народа и украинского государства, — выразил уверенность митрополит.

В марте Национальный заповедник Киево-Печерская лавра объявил о расторжении договора об аренде с УПЦ МП, но представители религиозной организации длительное время препятствовали деятельности комиссии по инвентаризации имущества.

Комиссия МКИП завершила свою работу в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра 5 июня. Она выявила нарушения со стороны УПЦ МП и подписала с заповедником акт приема-передачи государственного имущества.

Впрочем, УПЦ МП в установленный срок не подписала акты приема-передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры.

Источник : Укринформ

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