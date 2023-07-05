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Заколот Пригожина посилив недовіру російських солдатів до вищих чинів ЗС РФ – Маляр

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Заколот ватажка найманців ПВК Вагнера Євгенія Пригожина став поштовхом для зміни ставлення російських громадян та військовослужбовців до вищого військово-політичного керівництва РФ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Розгубленість і пасивність вищого начальницького складу російських ЗС під час спроби “вагнерівського” перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів Міноборони та Генштабу ЗС РФ, – йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що окремі командування оперативних об’єднань і з’єднань російських військ намагаються уникнути комплектування підпорядкованих військових частин особами з місць позбавлення волі, незважаючи на потребу у відновленні втрат.

За її словами, зазначене пов’язане з підвищеними ризиками дезертирства, проявів непокори та імовірних бунтів військовослужбовців з числа колишніх засуджених.

Раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що невдалий заколот терориста Євгена Пригожина показав слабкість і небезпеку Росії.

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Джерело: Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, ПВК Вагнера, Росія
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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