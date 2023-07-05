Заколот Пригожина посилив недовіру російських солдатів до вищих чинів ЗС РФ – Маляр
Заколот ватажка найманців ПВК Вагнера Євгенія Пригожина став поштовхом для зміни ставлення російських громадян та військовослужбовців до вищого військово-політичного керівництва РФ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– Розгубленість і пасивність вищого начальницького складу російських ЗС під час спроби “вагнерівського” перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів Міноборони та Генштабу ЗС РФ, – йдеться у повідомленні.
Вона зазначила, що окремі командування оперативних об’єднань і з’єднань російських військ намагаються уникнути комплектування підпорядкованих військових частин особами з місць позбавлення волі, незважаючи на потребу у відновленні втрат.
За її словами, зазначене пов’язане з підвищеними ризиками дезертирства, проявів непокори та імовірних бунтів військовослужбовців з числа колишніх засуджених.
Раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що невдалий заколот терориста Євгена Пригожина показав слабкість і небезпеку Росії.
Джерело: Ганна Маляр
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