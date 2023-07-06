Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Путін не контролює ситуацію, в РФ відбувся розкол – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у російському суспільстві відбувся розкол, а вертикаль влади російського диктатора Володимира Путіна посипалась.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

– Путін не контролює ситуацію в регіонах. Він не контролює безпекову ситуацію. Ми всі розумуємо, що вся його армія на території України, майже вся. І тому вагнерівці так легко йшли (під час бунту Пригожина 24 червня, − Ред.), бо хто може зупинити? Він не контролює регіональну політику, він не контролює абсолютно тих людей, хто там. Тобто вся вертикаль, яка у нього була, вона посипалася, – заявив Зеленський.

За даними української розвідки, Кремль проводив аналітику, згідно з якою в Росії під час заколоту ПВК Вагнер половина людей підтримали ватажка ПВК Євгенія Пригожина, а половина – Путіна.

– Всі історії, що він контролює − слабкі вже історії. Тобто це інший Путін − я не про іншу людину − це інша вже щодо потужності людина: людина стара, людина неенергійна і людина, яка не контролює процеси, – додав український лідер.

Президент наголосив, що саме зараз, коли Путін слабкий, світ має тиснути на путінський режим і на нього самого.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що заколот Пригожина посилив недовіру російських солдатів до вищих чинів ЗС РФ.

Читайте також
РФ задіяла для стримування контрнаступу ЗСУ військових з усіх регіонів – розвідка Британії
російські російський військовий

Джерело: Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бояться Storm Shadow. Окупанти встановлюють кутові відбивачі на Кримському мосту – партизани
керченський міст
Тарнавський: Є успіхи та просування на Таврійському напрямку
Бої на фронті
Досить боятися падіння путінського режиму: Подоляк звернувся до Заходу після атаки РФ на Львів
Путін не контролює ситуацію, в РФ відбувся розкол – Зеленський
Операція з виснаження. ЗСУ завдали серію ударів по обʼєктах окупантів
ЗСУ, українська армія
Військовий ЗСУ розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар 24 лютого
зсу військові
Відео
Зірки
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, де загибла письменниця Вікторія Амеліна проводила фестиваль - дивіться в матеріалі.

Каріна Зуєва, Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Путін не контролює ситуацію, в РФ відбувся розкол – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Путін не контролює ситуацію, в РФ відбувся розкол – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Путін не контролює ситуацію, в РФ відбувся розкол – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)
Путін не контролює ситуацію, в РФ відбувся розкол – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь