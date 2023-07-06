Путін не контролює ситуацію, в РФ відбувся розкол – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у російському суспільстві відбувся розкол, а вертикаль влади російського диктатора Володимира Путіна посипалась.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

– Путін не контролює ситуацію в регіонах. Він не контролює безпекову ситуацію. Ми всі розумуємо, що вся його армія на території України, майже вся. І тому вагнерівці так легко йшли (під час бунту Пригожина 24 червня, − Ред.), бо хто може зупинити? Він не контролює регіональну політику, він не контролює абсолютно тих людей, хто там. Тобто вся вертикаль, яка у нього була, вона посипалася, – заявив Зеленський.

За даними української розвідки, Кремль проводив аналітику, згідно з якою в Росії під час заколоту ПВК Вагнер половина людей підтримали ватажка ПВК Євгенія Пригожина, а половина – Путіна.

– Всі історії, що він контролює − слабкі вже історії. Тобто це інший Путін − я не про іншу людину − це інша вже щодо потужності людина: людина стара, людина неенергійна і людина, яка не контролює процеси, – додав український лідер.

Президент наголосив, що саме зараз, коли Путін слабкий, світ має тиснути на путінський режим і на нього самого.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що заколот Пригожина посилив недовіру російських солдатів до вищих чинів ЗС РФ.

Джерело: Володимир Зеленський

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