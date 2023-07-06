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Зеленський хотів, щоб поставки зброї дали змогу почати контрнаступ набагато раніше

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб західні поставки зброї дали змогу почати контрнаступ Сил оборони “набагато раніше”. Тоді РФ не встигла би підготувати сильну оборону.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Президент зазначив, що в деяких районах країни його військові не можуть “навіть думати про початок” атак, тому що у них немає “відповідної зброї”.

– Я вдячний США як лідеру нашої підтримки, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і для цього нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, то це буде йти повільніше, – сказав лідер держави.

За словами Зеленського, складнощі на полі бою зараз призводять до того, що контрнаступ “сповільнюється”.

– Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу час і можливість поставити більше мін і підготувати свої оборонні рубежі, – підсумував він.

Раніше командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявили, що ЗСУ ще не використали свій потенціал.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зброя для України, контрнаступ
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