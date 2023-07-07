Чехия передаст Украине вертолеты и примет участие в подготовке пилотов на F-16 — премьер-министр

Чехия готовится передать Украине вертолеты и боеприпасы.

Об этом 7 июля в Праге заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Чехия дарит Украине вертолеты и 100 тыс. единиц амуниции, – сказал Фиала.

Премьер-министр также проинформировал, что Чехия примет участие в подготовке пилотов, в частности на истребителях F-16. А также передаст симуляторы, чтобы пилоты могли тренироваться прямо в Украине.

Напомним, накануне президент Украины отправился в Чехию с рабочим визитом. Зеленский встретился с чешским президентом Петром Павлом, а также с премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Вистрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, а также членами правительства, парламента и представителями СМИ.

Источник : Укринформ

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