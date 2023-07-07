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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чехія передасть Україні гелікоптери та візьме участь у підготовці пілотів на F-16 – прем’єр-міністр

Петр Фіала та Зеленський
Фото: Офіс президента

Чехія готується передати Україні гелікоптери та боєприпаси. 

Про це  7 липня у Празі заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським. 

– Чехія дарує Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції, – сказав Фіала. 

Прем’єр-міністр також поінформував, що Чехія візьме участь у підготовці пілотів, включно на винищувачах F-16. А також передасть симулятори, щоби пілоти могли тренуватися прямо в Україні.

Нагадаємо, напередодні президент України вирушив до Чехії з робочим візитом. Зеленський зустрівся з чеським президентом  Петром Павлом, а також з прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, а також членами уряду, парламенту та представниками ЗМІ.

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Джерело: Укрінформ
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