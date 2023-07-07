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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Эрдоган после встречи с Зеленским может поговорить с Путиным — СМИ

Эрдоган после встречи с Зеленским может поговорить с Путиным — СМИ
Фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским может поговорить с Путиным.

Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Журналистка телеканала, которая освещает визит Зеленского в Турцию, в прямом эфире сообщила, что после этого у Эрдогана запланирован контакт с Путиным.

Во время визита Зеленского будут обсуждаться последние события относительно войны РФ против Украины, продолжение Зерновой сделки и двусторонние отношения.

Накануне украинский президент подтвердил, что планирует в ближайшем будущем посетить Турцию, где намерен встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Болгарию с рабочим визитом, после чего поехал в Чехию, а сейчас направляется в Словакию.

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Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Туреччина, Украина
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