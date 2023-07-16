Ігнат пояснив, чи може ППО збивати ракети РФ подалі від міст
Україна поки не має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб збивати ворожі ракети та дрони подалі від населених пунктів.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
– Засоби ППО є різні — середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, це і старе радянське, і те, що нам надали партнери, — його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо, – сказав він.
За словами Ігната, системи та засоби ППО розташовують біля окремих населених пунктів, щоб утворити кільце. За можливості, протиповітряну оборону розміщують якомога щільніше, щоб ефективніше знищувати ворожі цілі.
– Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів, – додав речник.
16 липня сили протиповітряної оборони збили два ворожі безпілотники в Сумській області.
Джерело: телемарафон
Фото: Медіацентр Україна
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