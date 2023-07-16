Слом логистики и психологическое давление. Мусиенко об ударе по складам оккупантов на Луганщине

Силы обороны успешно наносят удары дальнобойными ракетами Storm Shadow в места дислокации личного состава российской армии на территории временно оккупированных Бердянска и Луганска.

Об этом сообщает политический эксперт Александр Мусиенко.

Он отметил, что в последнее время растет интенсивность огня по позициям врага и ВСУ приближаются к нужной интенсивности наступательных действий.

– Ежесуточные удары по тылам врага нужны для того, чтобы оказывать огромное психологическое давление на оккупантов, и это будет работать на деморализацию. То есть цель — не только уничтожение объектов врага, слом логистики, но и психологическое давление, – написал он в своем Telegram.

Мусиенко отмечает, что враг должен понимать, что ему негде спрятаться, ВСУ приближаются и может прилететь в любой момент.

– На фоне увольнений российских генералов и чистки рядов это еще один важный шаг к деморализации противника. Вот к такой интенсивности обстрелов приближаются украинские Силы обороны. Нам бы еще самолетов больше и ракет, на этом фоне Украине также помогут ракеты SCALP, которые передаст Франция, – добавил военный эксперт.

Напомним, утром 16 июля ВСУ нанесли ракетный удар по складу с боеприпасами во временно оккупированном Луганске.

Также сегодня прогремели взрывы в Севастополе и Бердянске.

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