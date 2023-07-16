Слом логистики и психологическое давление. Мусиенко об ударе по складам оккупантов на Луганщине
Силы обороны успешно наносят удары дальнобойными ракетами Storm Shadow в места дислокации личного состава российской армии на территории временно оккупированных Бердянска и Луганска.
Об этом сообщает политический эксперт Александр Мусиенко.
Он отметил, что в последнее время растет интенсивность огня по позициям врага и ВСУ приближаются к нужной интенсивности наступательных действий.
– Ежесуточные удары по тылам врага нужны для того, чтобы оказывать огромное психологическое давление на оккупантов, и это будет работать на деморализацию. То есть цель — не только уничтожение объектов врага, слом логистики, но и психологическое давление, – написал он в своем Telegram.
Мусиенко отмечает, что враг должен понимать, что ему негде спрятаться, ВСУ приближаются и может прилететь в любой момент.
– На фоне увольнений российских генералов и чистки рядов это еще один важный шаг к деморализации противника. Вот к такой интенсивности обстрелов приближаются украинские Силы обороны. Нам бы еще самолетов больше и ракет, на этом фоне Украине также помогут ракеты SCALP, которые передаст Франция, – добавил военный эксперт.
Напомним, утром 16 июля ВСУ нанесли ракетный удар по складу с боеприпасами во временно оккупированном Луганске.
Также сегодня прогремели взрывы в Севастополе и Бердянске.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова