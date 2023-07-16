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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Злам логістики та психологічний тиск. Мусієнко про удар по складах окупантів на Луганщині

ЗСУ
Фото: Міноборони

Сили оборони успішно завдають ударів далекобійними ракетами Storm Shadow у місця дислокації особового складу російської армії на території тимчасово окупованих Бердянська та Луганська. 

Про це повідомляє політичний експерт Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що останнім часом зростає інтенсивність вогню по позиціях ворога й ЗСУ наближаються до потрібної інтенсивності наступальних дій. 

– Щодобові удари по тилах ворога потрібні для того, аби чинити шалений психологічний тиск на окупантів, й це працюватиме на деморалізацію. Тобто мета — не лише знищення об’єктів ворога, злам логістики, а й психологічний тиск, – написав він у своєму Telegram. 

Мусієнко зазначає, що ворог має розуміти, що йому немає де сховатись, ЗСУ наближаються й може прилетіти в будь-який момент. 

– На тлі звільнень російських генералів і чисток лав це ще один важливий крок до деморалізації противника. Ось до такої інтенсивності обстрілів наближаються українські Сили оборони. Нам би ще літаків більше і ракет, на цьому тлі Україні також допоможуть ракети SCALP, які передасть Франція, – додав військовий експерт.

Нагадаємо, вранці 16 липня ЗСУ завдали ракетного удару по складу з боєприпасами у тимчасово окупованому Луганську.

Також сьогодні пролунали вибухи у  Севастополі  та Бердянську. 

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Бердянськ, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Луганська область, Російська агресія
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