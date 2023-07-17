Подробности после победы: в СБУ прокомментировали инцидент на Крымском мосту

В Службе безопасности Украины обещают раскрыть детали инцидентов на Крымском мосту после победы в развязанной РФ полномасштабной войне.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии украинским СМИ.

– Все детали по организации “хлопков” Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы. Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима не выдержал военной нагрузки, — подчеркнул Дехтяренко.

Он также напомнил о заявлении главы СБУ Василия Малюка в одном из интервью, что нормы международного права, традиции ведения войны и анализ оперативной обстановки предполагают перерезание логистических путей врага. А Крымский мост оккупанты используют как один из транспортных коридоров для военных поставок армии РФ.

Тем временем в соцсетях СБУ появилось шутливое стихотворение, посвященное инциденту на незаконно построенном мосту, который соединяет территорию РФ с временно оккупированным Крымом. В частности, отмечается, что мост “опять пошел поспать”.

Эти строчки являются продолжением стихотворения, которое СБУ публиковала 8 октября прошлого года – в день мощного взрыва на Крымском мосту.

Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов «поспати»

Та раз… Два! P.S. Музика — народна. Слова — СБУ. https://t.co/piijOZk71s — СБ України (@ServiceSsu) July 17, 2023

Как известно, ночью 17 июля на Крымском мосту упали по меньшей мере два пролета. Это привело к огромным пробкам и приостановке железнодорожного движения.

В сети уже появилось видео, вероятно, взрыва на Крымском мосту этой ночью. Кроме того, опубликованы первые фото повреждений.

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