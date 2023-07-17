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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Деталі після перемоги: в СБУ прокоментували інцидент на Кримському мосту

Кримський міст
Фото: Getty Images

У Службі безпеки України обіцяють розкрити деталі інцидентів на Кримському мосту після перемоги в розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі українським ЗМІ.

– Усі деталі щодо організації “бавовни” Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження, – наголосив Дехтяренко.

Він також нагадав про заяву глави СБУ Василя Малюка в одному з інтерв’ю, що норми міжнародного права, традиції ведення війни та аналіз оперативної обстановки передбачають перерізання логістичних шляхів ворога. А Кримський міст окупанти використовують як один із транспортних коридорів для воєнних поставок армії РФ.

Тим часом у соцмережах СБУ з’явився жартівливий вірш, присвячений інциденту на незаконно збудованому мосту, який сполучає територію РФ з тимчасово окупованим Кримом. Зокрема, зазначається, що міст “знову пішов поспати”.

Ці рядки є продовженням вірша, який СБУ публікувала 8 жовтня минулого року – в день потужного  вибуху на Кримському мосту.

Як відомо, вночі 17 липня на Кримському мосту впали щонайменше два прольоти. Це призвело до величезних заторів та призупинення залізничного руху.

У мережі вже з’явилося відео, ймовірно вибуху на Кримському мосту цієї ночі. Крім того, опубліковані перші фото пошкоджень.

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Джерело: Інтерфакс-Україна, РБК-Україна
Війна в Україні, Вибух, Керченський міст, Крим, СБУ
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